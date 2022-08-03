УрБК, Москва, 07.02.2023. В 2022 году с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это на 96,1% ...

Количество визитов иностранных туристов в Россию за год сократилось на 96%

АТОР заявила о сокращении во II квартале количества иностранных туристов в 63 раза по сравнению с докризисным периодом 2019 года

УрБК, Москва, 03.08.2022. По данным отечественной Ассоциации туроператоров (АТОР), во II квартале 2022 года, несмотря ...