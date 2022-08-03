Количество визитов иностранных туристов в Россию за год сократилось на 96%

В 2022 году с туристическими целями Россию посетили 200,1 тыс. иностранцев. Это на 96,1% меньше, чем в допандемийном 2019 году, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Больше всего туристов прибыло из Германии (25,4 тыс. человек). На втором месте —Турция (22,6 тыс. визитов), замыкает тройку Иран (14,6 тыс. человек). Также в топ-5 вошли Казахстан (13,3 тыс. въездов) и Куба (11,3 тыс. человек).
Эксперты отмечают, что падение турпотока было связано с отсутствием авиасообщения с европейским странами, а также с невозможностью пользоваться в России картами Visa и Mastercard, выданными иностранными банками.
Также АТОР отметила, что всего в Россию в 2022 году въехало 13,1 млн иностранцев с различными целями (туризм, работа, учеба, частные цели и так далее). В тройку лидеров попали Казахстан (2,5 млн визитов), Украина (2,4 млн приехавших) и Узбекистан (2,1 млн человек).
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