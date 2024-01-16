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Вчера, 15:23

Свердловская область стала одной из самых активных в рамках голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Москва, 02.05.2024. Свердловская область стала одной из самых активных среди всех регионов, принимавших участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Всего свои голоса за различные локации по программе «Формирование комфортной городской среды» отдали 17,2 млн россиян, сообщается в официальном Telegram-канале Минстроя.

«В этом году мы превысили плановый показатель по голосованию на 1,6 млн человек. Самыми активными участниками стали жители Чеченской Республики, Республики Тыва, Свердловской области, Ставропольского края, Томской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Башкортостан», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Напомним, что IV Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства проходило с 15 марта по 30 апреля в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для выбора россиянам были представлены 5,4 тыс. объектов из 1,5 тыс. муниципальных образований.

Ранее глава уральской столицы Алексей Орлов сообщил, что Екатеринбург вошел в тройку городов с наибольшим количеством голосов, отданных горожанами за объекты благоустройства. Единственными городами-миллионниками, которые набрали больше голосов, чем столица Урала, стали только Москва и Санкт-Петербург.
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