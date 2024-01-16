Свердловская область стала одной из самых активных в рамках голосования за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»

Материалы по теме

Екатеринбург занял третье место в России по количеству голосов за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Екатеринбург вошел в тройку городов с наибольшим количеством голосов, отданных ...

Екатеринбуржцы до 28 января могут внести свое предложение по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Жители Екатеринбурга в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской ...

В Екатеринбурге по итогам голосования за объекты благоустройства в 2024 году победил летний парк «Уралмаш»

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2023. В Екатеринбурге подвели итоги голосования по выбору объектов благоустройства в рамках ...

На благоустройство летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выделят 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2022. На выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству летнего парка «Уралмаш» ...

Преображенский парк лидирует в голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 04.05.2022. В голосовании по выбору объектов благоустройства в Екатеринбурге приняли участие уже 52 ...