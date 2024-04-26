Екатеринбург занял третье место в России по количеству голосов за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»

Фото из официального Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Екатеринбург вошел в тройку городов с наибольшим количеством голосов, отданных горожанами за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил в личном Telegram-канале глава муниципалитета Алексей Орлов.«Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» завершилось. Официальные результаты будут понятны в ближайшее время, но уже сейчас все говорит о том, что Екатеринбург смог установить абсолютный рекорд. Во всей стране единственными городами-миллионниками, которые набрали больше голосов, чем столица Урала, стали только Москва и Санкт-Петербург», — написал градоначальник.Напомним, что голосование завершилось 30 апреля. На выбор жителям Екатеринбурга было предоставлено восемь объектов, которые требуют благоустройства: 2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка, бульвар на улице Посадской, парк «7 Ключей», Основинский парк, парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной, Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап).