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В Екатеринбурге при голосовании за благоустройство общественных пространств в 2025 году больше всего голосов набрал парк 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В Екатеринбурге в результате голосования за общественные пространства, претендующие на благоустройство по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году, победу одержал парк 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Екатеринбурге при голосовании за благоустройство общественных пространств в 2025 году больше всего голосов набрал парк 50-летия ВЛКСМ

Свой выбор, по данным сайта «Городская среда», сделали более 300 тыс. екатеринбуржцев. На втором месте после парка 50-летия ВЛКСМ оказался бульвар по улице Культуры, за ним следуют Преображенский парк (2 очередь, 2 этап), парк «Основинский», Солнечные аллеи (2 этап), парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), парк «Семь ключей» и бульвар по улице Посадской.

Ожидается, что работы по благоустройству парка 50-летия ВЛКСМ начнутся уже в следующем году.

Напомним, что благодаря ФКГС в Екатеринбурге были благоустроены сквер у Оперного театра, набережная Исети от улицы Малышева до Куйбышева, Зеленая роща, Солнечные аллеи, парк имени XXII Партсъезда и первый этап Преображенского парка. В этом году завершатся работы по благоустройству второго этапа Преображенского парка.

Екатеринбург вошел в тройку городов с наибольшим количеством голосов, отданных горожанами за объекты благоустройства.

«Екатеринбург смог установить абсолютный рекорд. Во всей стране единственными городами-миллионниками, которые набрали больше голосов, чем столица Урала, стали только Москва и Санкт-Петербург», — написал глава города Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга
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