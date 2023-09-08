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Вчера, 15:02

Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили четыре 26-метровые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Салда — Кошай»

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили четыре 26-метровые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Салда — Кошай». Модернизация повысила надежность схемы выдачи мощности Верхнетагильской ГРЭС, которая входит в число основных поставщиков энергии в Свердловской области, сообщает группа связей с общественностью и СМИ уральского филиала предприятия.

«Модернизация проходила в сложных условиях и потребовала двухмесячной подготовки. Демонтаж каждой старой опоры и установка новой заняли около двух дней. Было задействовано 10 единиц спецтехники, включая вездеход, автокран, бурильно-крановую машину, кран-манипулятор, автогидроподъемник», — пояснили энергетики.

Общая протяженность данной линии электропередачи составляет 153 км.
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