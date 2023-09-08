Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили четыре 26-метровые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Салда — Кошай»

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2023. «Россети» — МЭС Урала заменили более 300 нижних узлов на 180 опорах на линии ...01.09.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения Сухого Лога
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала смонтировали новые опоры на линии ...01.11.2022 Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала модернизировали ЛЭП для повышения надежности Южноуральской ГРЭС
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала» установили девять новых опор на линии ...02.03.2021 «Россети ФСК ЕЭС» провели модернизацию линии электропередачи «Белоярская АЭС — Мраморная»
УрБК, Екатеринбург, 02.03.2021. «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили работы по модернизации линии ...17.03.2020 Россети ФСК ЕЭС установили новые опоры на двух линиях электропередачи в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2020. Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили замену пяти опор на двух линиях ...