Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили четыре 26-метровые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Салда — Кошай»

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили четыре 26-метровые опоры на линии электропередачи 220 кВ «Салда — Кошай». Модернизация повысила надежность схемы выдачи мощности Верхнетагильской ГРЭС, которая входит в число основных поставщиков энергии в Свердловской области, сообщает группа связей с общественностью и СМИ уральского филиала предприятия.



«Модернизация проходила в сложных условиях и потребовала двухмесячной подготовки. Демонтаж каждой старой опоры и установка новой заняли около двух дней. Было задействовано 10 единиц спецтехники, включая вездеход, автокран, бурильно-крановую машину, кран-манипулятор, автогидроподъемник», — пояснили энергетики.



Общая протяженность данной линии электропередачи составляет 153 км.