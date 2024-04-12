Российские МФО в 2023 году увеличили одобрение займов малым и средним предприятиям на 50%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. В 2023 году микрофинансовые организации (МФО) одобрили малым и средним предприятиям займы на 105,4 млрд руб. Это на 50% больше, чем в 2022 году (70,5 млрд руб.), сообщает официальный Telegram-канал Банка России.



При этом государственные и коммерческие МФО делят этот сегмент оборотов почти поровну.



Доля дистанционно выданных займов увеличилось в четыре раза — до 42 млрд руб., качество портфеля остается стабильным — объем просроченной задолженности составляет 5,2%.



Согласно данным МФО, у многих заемщиков есть потребность в финансировании на сумму, превышающую установленный порог в 5 млн руб. Сейчас на рассмотрении Госдумой находится проект закона по увеличению порога микрозайма до 7 млн руб.