Российские МФО в 2023 году увеличили одобрение займов малым и средним предприятиям на 50%

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В 2023 году микрофинансовые организации (МФО) Свердловской области оформили 111 тыс. ...27.04.2023 За 2022 год микрофинансовые организации выдали малому и среднему бизнесу займы на сумму 70 млрд рублей
УрБК, Москва, 27.04.2023. За 2022 год микрофинансовые организации (МФО) предоставили малому и среднему бизнесу 70 млрд ...04.04.2023 В 2022 году портфель займов российских МФО вырос до 364 млрд рублей
В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в России достиг 364 млрд руб. Об этом сообщает ...04.04.2023 В 2022 году портфель займов российских МФО вырос до 364 млрд рублей
УрБК, Москва, 04.04.2023. В 2022 году портфель займов микрофинансовых организаций (МФО) в России достиг 364 млрд руб. ...23.08.2021 В УрФО объем выданных в I полугодии малым и средним предприятиям кредитов вырос на 28%
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2021. В январе-июне 2021 года общий портфель кредитов, выданных малым и средним предприятиям ...