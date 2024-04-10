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Сегодня, 12:41

Челябинская область возглавила топ-10 регионов по росту цен на загородные дома

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Загородные дома на Южном Урале за год подорожали на 53%. С таким результатом регион возглавил рейтинг субъектов РФ с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в этом сегменте, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

«В 2023 году регион оказался в лидерах по росту цен не только на загородном рынке, но и в других сегментах. Главная причина — рост доходов населения (как жителей региона с высокой долей промышленности в структуре экономики)», — говорится в исследовании.

Средняя стоимость дома в продаже в апреле 2024 года в Челябинской области составляет 2,5 млн руб. Примечательно, что среди регионов УрФО это самый низкий показатель.
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