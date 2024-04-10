Челябинская область возглавила топ-10 регионов по росту цен на загородные дома

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Средняя стоимость загородных домов в продаже в Свердловской области в апреле этого года ...10.04.2024 Частные дома на Южном Урале за год подорожали на 31%
УрБК, Челябинск, 10.04.2024. Средняя стоимость частного дома в Челябинской области составляет 6,07 млн руб. За I ...27.12.2023 На Южном Урале спрос на загородные дома за год вырос на 7%
УрБК, Челябинск, 27.12.2023. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в конце 2023 года составила 1,7 ...06.04.2023 На Южном Урале средняя площадь загородных домов за год снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 06.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в марте этого года составила 4,24 ...12.02.2020 Средняя цена на дачи в Челябинской области за год снизилась на 5%
УрБК, Челябинск, 12.02.2020. В Челябинской области средняя цена на дачи в IV квартале 2019 года снизились на 5% по ...