Минфин планирует исключить из программы льготной семейной ипотеки богатых россиян

Материалы по теме

Продление семейной ипотеки до 2030 года обойдется в 647,59 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.04.2024. Реализация поручения президента РФ Владимира Путина о продлении программы льготной семейной ...

Льготная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года

УрБК, Москва, 29.02.2024. Программа по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующая с 2018 года по ...

Минфин РФ готовит комплексную программу трансформации льготной ипотеки

Минфин РФ считает, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами поддержки, и их нужно ...

Минфин РФ готовит комплексную программу трансформации льготной ипотеки

УрБК, Москва, 24.01.2024. Минфин РФ считает, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами ...

Около 80% квартир в новостройках Екатеринбурга не подходят под условия обновленной программы льготной ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Только 20% квартир в новостройках Екатеринбурга подходят под условия обновленной ...