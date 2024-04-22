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Минфин планирует исключить из программы льготной семейной ипотеки богатых россиян

УрБК, Москва, 27.04.2024. Минфин обсуждает введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки (под 6% годовых), исключающее заемщиков с высокими доходами. Об этом РБК рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

«Мы также обсуждаем возможность введения некого ограничения по зарплате для тех, кто использует эту программу. Например, если у человека зарплата 500 тыс. руб. в месяц, нужна ли ему льготная ипотека или он может и так заплатить рыночную ставку», — цитирует информагентство И. Чебескова.

Ранее УрБК писал о том, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ предложил продлить программу по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующую с 2018 года по июль 2024 года, до 2030 года.
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