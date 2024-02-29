Продление семейной ипотеки до 2030 года обойдется в 647,59 млрд рублей

УрБК, Москва, 29.02.2024. Программа по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующая с 2018 года по ...24.01.2024 ДОМ.РФ прогнозирует продление программы семейной ипотеки в 2024 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. Программа семейной ипотеки в России будет продлена после июля 2024 года, поскольку эта мера ...12.12.2023 Гордума Екатеринбурга приняла бюджет города на 2024 год в первом чтении
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. В ходе очередного, седьмого, заседания депутаты Екатеринбургской городской думы сегодня ...20.11.2023 Совет Федерации одобрил закон о формировании бюджета на три года
УрБК, Москва, 20.11.2023. Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на 2024 год и ...17.11.2023 Госдума приняла бюджет РФ на 2024 год
УрБК, Москва, 17.11.2023. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о федеральном бюджете России на 2024 год и ...