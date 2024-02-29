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Вчера, 14:25

Продление семейной ипотеки до 2030 года обойдется в 647,59 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.04.2024. Реализация поручения президента РФ Владимира Путина о продлении программы льготной семейной ипотеки до 2030 года потребует дополнительных расходов из федерального бюджета в размере 647,59 млрд руб. в период 2024–2026 годов. Об этом говорится в пояснительной записке к соответствующему законопроекту Минфина, который поддержала комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ, пишет ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

«В пояснительной записке уточняется, что реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024–2026 годы в общем объеме 647,59 млрд руб.», — пишет агентство.

Ранее УрБК писал о том, что В. Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ предложил продлить программу по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующую с 2018 года по июль 2024 года, до 2030 года.
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