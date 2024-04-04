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Вчера, 17:03

Ипотечные выплаты в размере 450 тыс. рублей многодетным семьям сохранят до 2030 года

УрБК, Москва, 22.04.2024. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект о продлении выплат многодетным семьям на погашение ипотеки в размере 450 тыс. руб. до 2030 года. Об этом пишет «Интерфакс».

«Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала разработанный во исполнение поручений президента по реализации послания Федеральному собранию проект федерального закона о продлении до 31 декабря 2030 года выплат в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей», — приводит агентство слова первого заместителя председателя Государственной думы, члена комиссии правительства по законопроектной деятельности Александра Жукова.

Ранее УрБК писал о том, что программа льготной семейной ипотеки будет продлена до 2030 года. На ее реализацию в период 2024–2026 годов потребуется дополнительно 647,59 млрд руб. бюджетных средств.
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