Ипотечные выплаты в размере 450 тыс. рублей многодетным семьям сохранят до 2030 года

УрБК, Москва, 22.04.2024. Реализация поручения президента РФ Владимира Путина о продлении программы льготной семейной ...04.04.2024 Владимир Путин: МРОТ в России к 2030 году должен увеличиться до 35 тыс. рублей
УрБК, Москва, 04.04.2024. Минимальный размер оплаты труда в России должен будет составить 35 тыс. руб. к 2030 году. Об ...29.02.2024 Льготная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года
УрБК, Москва, 29.02.2024. Программа по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующая с 2018 года по ...24.01.2024 ДОМ.РФ прогнозирует продление программы семейной ипотеки в 2024 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. Программа семейной ипотеки в России будет продлена после июля 2024 года, поскольку эта мера ...19.05.2015 Комиссия правительства РФ одобрила законопроект об упрощении ОСАГО
УрБК, Москва, 19.05.2015. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект об упрощении ...