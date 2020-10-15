ДОМ.РФ прогнозирует продление программы семейной ипотеки в 2024 году

Материалы по теме

Минфин РФ готовит комплексную программу трансформации льготной ипотеки

УрБК, Москва, 24.01.2024. Минфин РФ считает, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами ...

Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года

УрБК, Москва, 15.10.2020. Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет продлена как ...

Программа субсидирования ипотеки будет продлена до конца 2016 года

УрБК, Москва, 10.02.2016. Программа льготной ипотеки будет продлена до конца 2016 года, сообщил глава Минстроя России ...

Программа по субсидированию ипотеки не будет продлена

Министерство финансов РФ приняло решение не продлевать субсидирование ипотечных кредитов. Об этом сообщает «Финмаркет». ...

Программа по субсидированию ипотеки не будет продлена

УрБК, Москва, 19.01.2016. Министерство финансов РФ приняло решение не продлевать субсидирование ипотечных кредитов. Об ...