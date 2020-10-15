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Вчера, 17:23

ДОМ.РФ прогнозирует продление программы семейной ипотеки в 2024 году

УрБК, Москва, 24.01.2024. Программа семейной ипотеки в России будет продлена после июля 2024 года, поскольку эта мера позволит сохранить как минимум 50% объема выдачи ипотечных кредитов с господдержкой. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг на конференции «Девелопмент новой волны», прошедшей на площадке ИД «Коммерсантъ».

«То, что программа семейной ипотеки будет продлена, говорит о том, что как минимум половина льготной выдачи сохранится», — цитирует издание М. Гольдберга. Он добавил, что пролонгация будет на какой-то длительный период, однако точных сроков никто не знает.

Ранее Минфин РФ подтверждал, что программа семейной ипотеки действительно будет продлена в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, однако она, как и остальные льготные ипотечные программы, будет трансформирована.
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