ДОМ.РФ прогнозирует продление программы семейной ипотеки в 2024 году

УрБК, Москва, 24.01.2024. Минфин РФ считает, что льготные ипотечные программы перестали быть эффективными мерами ...15.10.2020 Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года
УрБК, Москва, 15.10.2020. Программа льготной ипотеки со ставкой 6,5% на покупку жилья в новостройках будет продлена как ...10.02.2016 Программа субсидирования ипотеки будет продлена до конца 2016 года
УрБК, Москва, 10.02.2016. Программа льготной ипотеки будет продлена до конца 2016 года, сообщил глава Минстроя России ...19.01.2016 Программа по субсидированию ипотеки не будет продлена
Министерство финансов РФ приняло решение не продлевать субсидирование ипотечных кредитов. Об этом сообщает «Финмаркет». ...19.01.2016 Программа по субсидированию ипотеки не будет продлена
УрБК, Москва, 19.01.2016. Министерство финансов РФ приняло решение не продлевать субсидирование ипотечных кредитов. Об ...