Льготная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года

УрБК, Москва, 29.01.2024. Российские банки получили дополнительные лимиты по государственным ипотечным программам в ...24.01.2024 ДОМ.РФ прогнозирует продление программы семейной ипотеки в 2024 году
УрБК, Москва, 24.01.2024. Программа семейной ипотеки в России будет продлена после июля 2024 года, поскольку эта мера ...17.10.2022 Правительство РФ продлило срок действия программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года
УрБК, Москва, 17.10.2022. Кабинет министров РФ по поручению президента продлил действие программы «Семейная ипотека» до ...17.08.2021 Госпрограмму «Семейная ипотека» продлили до конца 2023 года
Правительство РФ продлило программу «Семейная ипотека» до конца 2023 года, говорится в сообщении на сайте кабмина. «По ...17.08.2021 Госпрограмму «Семейная ипотека» продлили до конца 2023 года
УрБК, Москва, 17.08.2021. Правительство РФ продлило программу «Семейная ипотека» до конца 2023 года, говорится в ...