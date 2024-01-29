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Вчера, 16:25

Льготная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года

УрБК, Москва, 29.02.2024. Программа по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующая с 2018 года по июль 2024 года, может быть продлена до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю продлить ее до 2030 года», — сказал глава государства. Для семей с детьми до шести лет льготная ставка ипотечного кредита останется прежней — 6%», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские банки получили дополнительные лимиты по государственным ипотечным программам в размере 2 трлн 300 млрд руб. Так, по семейной ипотеке (под 6% годовых) они были увеличены на 1,2 трлн руб. (до 4,6 трлн руб.). Больше всего средств получили «Сбербанк», «Альфа банк», ВТБ и банк «ДОМ.РФ».
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