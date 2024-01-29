Российские банки получили дополнительные лимиты по льготной ипотеке в размере 2,3 трлн рублей

УрБК, Москва, 24.10.2023. С начала месяца ставки по ипотечным кредитам повысили 12 крупных банков. Эксперты не ...13.01.2022 Российские банки в 2021 году выдали кредиты населению на 14 трлн рублей
УрБК, Москва, 13.01.2022. Российские банки в 2021 году выдали населению кредиты на общую сумму 14,1 трлн руб. По ...04.10.2021 В августе российские застройщики получили от банков 4,9 трлн рублей в виде кредитов
За август 2021 года российские банки одобрили кредиты для застройщиков на общую сумму 4,9 трлн руб., сообщается на ...04.10.2021 В августе российские застройщики получили от банков 4,9 трлн рублей в виде кредитов
УрБК, Москва, 04.10.2021. За август 2021 года российские банки одобрили кредиты для застройщиков на общую сумму 4,9 ...01.10.2019 В России банки массово снижают ставки по ипотеке
УрБК, Москва, 01.10.2019. С 1 октября ряд крупнейших российских банков решил снизить ипотечные ставки, сообщает РИА ...