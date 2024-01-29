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29.01.2024

Российские банки получили дополнительные лимиты по льготной ипотеке в размере 2,3 трлн рублей

УрБК, Москва, 29.01.2024. Российские банки получили дополнительные лимиты по государственным ипотечным программам в размере 2 трлн 300 млрд руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на госкомпанию «ДОМ.РФ».

Так, лимиты по семейной ипотеке (под 6% годовых) увеличили на 1,2 трлн руб. (до 4,6 трлн руб.), по льготной ипотеке (под 8% годовых) — на 1 трлн руб. Больше всего средств получили «Сбербанк», «Альфа банк», ВТБ и банк «ДОМ.РФ».

Ранее руководитель аналитической службы Уральской палаты недвижимости партнер bnMAP.pro по Свердловской области Михаил Хорьков рассказывал в авторской колонке УрБК о том, почему льготные ипотечные программы были введены в России, и какие проблемы они создают в современной ситуации.
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