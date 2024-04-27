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Вчера, 14:44

Льготная программа «Семейная ипотека» в России продлена до 2030 года

УрБК, Москва, 10.07.2024. Программа «Семейная ипотека», предусматривающая льготную ипотечную ставку 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома, продлена до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина РФ.

«Наша задача — поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счет адресной и социальной направленности мер поддержки», — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее УрБК писал о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить программу по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующую с 2018 года по июль 2024 года, до 2030 года.

Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Также «Семейную ипотеку» на новостройки могут получить и другие категории семей (например, семья с ребенком-инвалидом).

Ставка по программе составит 6%, сумма кредита — до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, до 6 млн руб. — для жителей остальных регионов РФ. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%. Воспользоваться программой можно только один раз.
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