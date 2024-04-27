Льготная программа «Семейная ипотека» в России продлена до 2030 года

УрБК, Москва, 27.04.2024. Минфин обсуждает введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки (под 6% ...

Продление семейной ипотеки до 2030 года обойдется в 647,59 млрд рублей

Льготная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года

УрБК, Москва, 29.02.2024. Программа по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующая с 2018 года по ...