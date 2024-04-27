Льготная программа «Семейная ипотека» в России продлена до 2030 года

УрБК, Москва, 27.04.2024. Минфин обсуждает введение нового условия для получения льготной семейной ипотеки (под 6% ...22.04.2024 Продление семейной ипотеки до 2030 года обойдется в 647,59 млрд рублей
УрБК, Москва, 22.04.2024. Реализация поручения президента РФ Владимира Путина о продлении программы льготной семейной ...29.02.2024 Льготная программа «Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года
УрБК, Москва, 29.02.2024. Программа по льготной выдаче ипотечных займов «Семейная ипотека», действующая с 2018 года по ...17.10.2022 Правительство РФ продлило срок действия программы «Семейная ипотека» до 1 июля 2024 года
УрБК, Москва, 17.10.2022. Кабинет министров РФ по поручению президента продлил действие программы «Семейная ипотека» до ...20.02.2021 Минфин РФ предложил распространить программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов
УрБК, Москва, 20.02.2021. Минфин РФ предложил распространить льготную государственную программу «Семейная ипотека» на ...