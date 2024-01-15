ЕВРАЗ НТМК выступил генеральным партнером конкурса экскурсионных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Профориентационные экскурсии ЕВРАЗ НТМК стали победителями всероссийского конкурса «100 ...01.09.2021 ЕВРАЗ подарил первоклассникам Нижнего Тагила школьные принадлежности и отремонтировал кабинет для вуза
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2021. ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК подготовили для детей своих сотрудников подарки к первому ...12.10.2018 ЕВРАЗ направил на покупку оборудования для конструкторского бюро Нижнетагильского технологического института 2,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2018. В Нижнетагильском технологическом институте, филиале УрФУ, появилось студенческое ...30.03.2018 При поддержке ЕВРАЗа в тагильской школе открыли обновленную мастерскую электромонтажа
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2018. При поддержке ЕВРАЗа в школе № 49 Нижнего Тагила открыта обновленная мастерская ...08.12.2017 ЕВРАЗ подвел итоги конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии»
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2017. ЕВРАЗ подвел итоги традиционного конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии». Об ...