ЕВРАЗ НТМК выступил генеральным партнером конкурса экскурсионных маршрутов

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. ЕВРАЗ НТМК и Нижнетагильский технологический институт (филиал Уральского федерального университета) выступили организаторами конкурса туристических маршрутов «Чилим-тагилим». Цель конкурса — создание актуального и привлекательного туристического продукта, способного заинтересовать молодежь и сформировать положительное представление о городе, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал».



Так, участники конкурса — учащиеся 9–11-х классов школ и студенты образовательных учреждений — подготовили презентации туристических маршрутов, просветительские видеоролики и буклеты.



Победителей определяли члены жюри, в состав которого вошли представители ЕВРАЗа и городской общественности.



Так, первое место заняла фотопрогулка со студентами Нижнетагильского технологического института — ребята предложили сделать снимки на Пихтовых горах, на Площади Славы, в экопарке в Гальяно-Горбуновском массиве и на Лисьей горе. Всего на выбор представлено семь городских ландшафтов.



Второе место разделили проект Владислава Судакова из НТГСПИ «Тагильский калейдоскоп» и музыкальная экскурсия команды Технологического института.



Бронзу взял проект исторического маршрута «Лето 1899, или Два дня в Нижне-Тагильске» студентов машиностроительного техникума.



Директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко рассказала, что комбинат заинтересован в развитии промышленного туризма и вовлечении жителей в знакомство с родным краем.



«Все активности нацелены на то, чтобы показать молодежи истинный облик Нижнего Тагила — современного, динамично развивающегося города, в котором хочется жить, работать и строить свое будущее», — подчеркнула Юлия Ефименко.



Авторам лучших идей ЕВРАЗ вручил сертификаты на посещение популярных экскурсий в Свердловской области.