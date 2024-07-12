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ЕВРАЗ выступил генеральным партнером конкурса инновационных идей «Минута технославы»

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. ЕВРАЗ в 13-й раз выступил генеральным партнером ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы», сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

ЕВРАЗ выступил генеральным партнером конкурса инновационных идей «Минута технославы»

Конкурс — платформа для поддержки талантливой молодежи и продвижения инновационных разработок в Свердловской области.

«В этом году в финал конкурса вышли 10 участников — магистранты и аспиранты ведущих уральских вузов. Они представили свои проекты в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере». Среди финалистов — медики, педагоги, инженеры и представители других сфер, чьи разработки направлены на решение актуальных задач региона и страны», — говорится в сообщении.

Жюри, в состав которого вошли представители правительства Свердловской области и ЕВРАЗа, а также руководители ведущих региональных университетов, оценивало проекты по критериям инновационности, практической значимости и потенциалу реализации.

ЕВРАЗ выступил генеральным партнером конкурса инновационных идей «Минута технославы»

В номинации «Технологические инновации» победу одержал Даниил Корнилов, аспирант Уральского государственного медицинского университета. Его проект — тест-система для ранней диагностики рака молочной, поджелудочной железы или печени.

Первое место в номинации «Инновации в социальной сфере» заняла магистрантка Уральского государственного педагогического университета Алсу Тимуркаева с проектом «Трудиться всегда пригодится!» – программой внеурочной деятельности для начальных классов, направленной на формирование у детей ценности труда.

«Благодаря вовлеченности врио губернатора Дениса Паслера традиция не прерывается. В этом году мы услышали великолепные, проработанные проекты, которые принесут безусловную пользу Свердловской области и многим предприятиям области. Мы готовы поддерживать умную, способную, неравнодушную молодежь, живущую в нашем регионе, и рассмотреть реализацию их проектов в Качканаре и Нижнем Тагиле», — сказала директор ЕВРАЗа по взаимодействию с органами государственной власти и КСО Мария Дронова.

ЕВРАЗ выступил генеральным партнером конкурса инновационных идей «Минута технославы»

При поддержке ЕВРАЗа победители конкурса смогут продолжить обучение в любой бизнес-школе России и зарубежья по программе MBA. Все расходы на обучение берет на себя компания. Участникам, занявшим вторые и третьи места, вручаются денежные премии на развитие научной и инновационной деятельности.

Конкурс «Минута технославы» проводится каждый год. Его главная цель — вовлечение молодежи в процесс создания и внедрения научных исследований и разработок, которые могут использоваться для развития ключевых отраслей экономики и социальной сферы Свердловской области. За 13 лет существования конкурса ЕВРАЗ инвестировал в поддержку молодых талантов 24 млн руб.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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