ЕВРАЗ стал генеральным партнером конкурса для молодых ученых «Минута технославы» на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. ЕВРАЗ в одиннадцатый раз выступил в качестве генерального партнера ежегодного конкурса инновационных идей «Минута технославы» в Свердловской области. За годы существования премии компания направила более 20 млн руб. на поддержку молодых ученых региона.



Как сообщает управление информацией и общественных связей горно-металлургического холдинга, в 2023 году на конкурс было подано около 20 проектов из пяти вузов. Среди участников — аспиранты и магистранты Уральского отделения Российской академии наук, Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина, Уральского государственного педагогического университета и других вузов.



В финале «Минуты технославы» молодые ученые представили экспертной комиссии проекты в двух номинациях: «Технологические инновации» и «Инновации в социальной сфере». Молодые ученые говорили о технологии контролируемого синтеза сложнооксидных каталитических материалов, разработке аэропонной установки барабанного типа для фермерства и других.



«Все проекты финалистов конкурса имеют прикладной характер — посвящены разработкам в медицине, сельском хозяйстве, сфере ИТ, а значит, в будущем гарантированно принесут пользу людям. Стремление к созиданию созвучно принципам ЕВРАЗа, поэтому компания ежегодно выступает партнером «Минуты технославы» и поддерживает талантливую молодежь. За такими молодыми людьми будущее», — считает директор ЕВРАЗа по связям с органами государственной власти и благотворительной деятельности Мария Дронова.



Отметим, что экспертная комиссия из числа профессорско-преподавательского состава вузов и Уральского отделения Российской академии наук определила победителей конкурса. В номинации «Технологические инновации» лучшим стал проект «Электрохромная пленка SEF (Sun-protective electrochromic film)» магистранта УрФУ Екатерины Борисовой. Разработанная ею модель действует как тонировка — затемняется и возвращается в исходное состояние, может применяться на фасадах зданий, в космической промышленности, в иллюминаторах самолетов.



Первое место в номинации «Инновации в социальной сфере» заняла магистр Уральского государственного педагогического университета Диана Гильмутдинова с проектом «Цифровой комфорт для детей и родителей». Его цель — обучение школьников основам безопасного использования интернета.



Также добавим, что ЕВРАЗ оплатит победителям конкурса обучение в ведущих бизнес-школах России.