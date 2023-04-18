Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 7%

УрБК, Челябинск, 18.04.2023. В Челябинске средняя стоимость частных домов в апреле этого года составила 5,8 млн руб. За ...06.04.2023 На Южном Урале средняя площадь загородных домов за год снизилась на 7%
УрБК, Челябинск, 06.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Челябинской области в марте этого года составила 4,24 ...05.04.2023 Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%
Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила 4,96 млн руб. Это на 28% больше ...05.04.2023 Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 28%
УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области в марте этого года составила ...06.09.2021 Средняя цена загородного дома на Среднем Урале составляет 6,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2021. Средняя цена выставленных на продажу загородных домов в Свердловской области составляет ...