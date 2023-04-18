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Средняя стоимость загородных домов в Свердловской области за год выросла на 7%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2024. Средняя стоимость загородных домов в продаже в Свердловской области в апреле этого года составила 7,4 млн руб. Это на 7% больше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (6,9 млн), говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».

В целом по России средняя стоимость загородного дома в апреле 2024 года составляет 10,8 млн руб., что на 8% выше, чем годом ранее. Эксперты сервиса отмечают, что такая цена обусловлена высокой долей домов в столичных регионах, где средняя стоимость дома в продаже в РФ выше, чем в среднем по большинству остальных регионов.

По их подсчетам, до конца года 2024 года цены в этом сегменте недвижимости могут увеличиться еще на 7–10%.
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