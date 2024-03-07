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На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территорий для строительства нового микрорайона на юго-западе города. Новый жилой массив построят на площади 471,5 га между улицей Лучистой, Полевским трактом и ЕКАД (зеркально микрорайону «Солнечный»), сообщает пресс-служба горадминистрации.

Согласно проекту, в новом районе, суммарная площадь квартир которого составит более 2 млн кв. м, появится: 10 детских садов на 350 мест каждый, один на 200 мест, два дошкольных учебных заведения общей вместимостью 200 человек, три школы на 1,5 тыс. мест каждая, две школы на 1,125 тыс. мест каждая и одна школа вместимостью 1,15 тыс., откроются две спортивные школы на 550 и 600 мест и организации дополнительного образования, рассчитанные на 2,9 тыс. воспитанников, поликлиники для взрослых и детей и пункт скорой медицинской помощи.

Помимо этого, в микрорайоне разобьют 11 зеленых скверов и парк вдоль реки Шиловки.

Общая протяженность дорог в микрорайоне составит 16 км, а трамвайных путей — 4,7 км.
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