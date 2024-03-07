На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских ...

В Октябрьском районе Екатеринбурга будет построено восемь детских образовательных учреждений на 6,5 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова до 2035 года в границах улиц Тагильской ...

В Екатеринбурге в Завокзальном микрорайоне построят два детсада и школу на 1 тыс. 125 мест

В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...