На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. В Октябрьском районе Екатеринбурга в ближайшее время появится восемь детских ...28.02.2024 В Екатеринбурге в Завокзальном микрорайоне построят два детсада и школу на 1 тыс. 125 мест
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. По поручению главы Екатеринбурга Алексея Орлова до 2035 года в границах улиц Тагильской ...09.02.2024 В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...16.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для создания нового микрорайона на севере муниципалитета
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории ...12.05.2022 В Завокзальном микрорайоне Екатеринбурга построят детский сад на 150 мест
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, ...