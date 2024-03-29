В майские праздники из аэропорта Кольцово можно будет вылететь по 27 международным направлениям и по 51 маршруту внутри страны

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2024. Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») с 31 марта ...01.02.2024 В январе из аэропорта Кольцово на курорты Сочи отправилось свыше 47,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 01.02.2024. Самым популярным туристическим направлением из международного аэропорта Кольцово ...27.04.2023 Екатеринбургский аэропорт Кольцово в начале мая обслужит более 1,7 тыс. рейсов
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. Екатеринбургский аэропорт Кольцово подготовил расписание на период майских праздников. ...15.12.2021 В новогодние праздники из аэропорта Кольцово уральцам будет доступно 79 направлений полетов
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В новогодние каникулы международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты ...29.04.2021 Число взлетно-посадочных операций в Кольцово в майские праздники 2020 года сократилось в пять раз
УрБК, Екатеринбург, 29.04.2021. В майские праздники 2020 года из-за пандемии COVID-19 число взлетно-посадочных операций ...