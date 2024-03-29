В майские праздники из аэропорта Кольцово можно будет вылететь по 27 международным направлениям и по 51 маршруту внутри страны

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2024. В майские праздники для пассажиров аэропорта Екатеринбурга будет доступно 78 направлений для вылета. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов»).



Так, в период с 28 апреля по 12 мая пассажирам будут доступны регулярные и чартерные рейсы по 51 внутрироссийскому направлению и по 27 международным.



В числе новых направлений внутри страны — Калуга и Пенза, за рубеж — маршруты до Бангкока, Гоа, Даламана, Матталы, Пекина, Пхукета, Нячанга и Тбилиси. Международные рейсы выполняются 18 авиакомпаниями, в том числе шестью российскими авиаперевозчиками.