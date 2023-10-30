В I квартале 2024 года через систему быстрых платежей россияне провели более 2,5 млрд транзакций на сумму свыше 10,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.10.2023. Держатели банковских карт в РФ в III квартале 2023 года совершили через Систему быстрых ...22.08.2023 Во II квартале 2023 года держатели банковских карт совершили 1,6 млрд операций на сумму более 7 трлн рублей через СБП
УрБК, Москва, 22.08.2023. Держатели банковских карт во II квартале 2023 года совершили 1,6 млрд переводов на сумму ...17.05.2023 За январь-март объем операций через Систему быстрых платежей составил 5,4 трлн рублей
УрБК, Москва, 17.05.2023. За январь-март 2023 года через Систему быстрых платежей (СБП) выполнено 1,2 млрд операций на ...10.08.2022 Объем операций физлиц через СБП за год вырос в три раза
Объем операций физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) во II квартале 2022 года составил 3 трлн руб. Это в три раза ...10.08.2022 Объем операций физлиц через СБП за год вырос в три раза
УрБК, Москва, 10.08.2022. Объем операций физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) во II квартале 2022 года составил ...