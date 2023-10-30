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В I квартале 2024 года через систему быстрых платежей россияне провели более 2,5 млрд транзакций на сумму свыше 10,5 трлн рублей

УрБК, Москва, 26.04.2024. В I квартале 2024 года в РФ через систему быстрых платежей (СБП) жители России совершили более 2,5 млрд транзакций на общую сумму свыше 10,5 трлн руб. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Банка России.

Каждая четвертая СПБ-транзакция с января по март 2024 была связана с оплатой товаров и услуг.

«В общей сложности россияне совершили почти 700 млн покупок на общую сумму около 1,2 трлн руб., что превысило показатели I квартала 2023 года в три раза», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ также сообщили о стабильном росте числа торговых и сервисных предприятий, которые подключают оплату через СБП? — на 1 апреля таких предприятий насчитывалось свыше 1,6 млн, что на 10% больше, чем на начало текущего года.
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