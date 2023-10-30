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30.10.2023

Россияне в III квартале перечислили через СБП свыше 8 трлн рублей

УрБК, Москва, 30.10.2023. Держатели банковских карт в РФ в III квартале 2023 года совершили через Систему быстрых платежей (СБП) 1,9 млрд операций (плюс 15% по отношению ко II кварталу) на общую сумму 8,3 трлн руб. (плюс 19%). Об этом говорится в отчете регулятора.

«В III квартале 2023 года граждане оплатили через Систему быстрых платежей (СБП) покупок на 0,8 трлн рублей. В июле-сентябре 2023 года количество таких операций возросло почти на 40% по сравнению с апрелем-июнем и приблизилось к 0,5 млрд. Этим сервисом пользуется уже каждый третий житель нашей страны», — сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Также за июль-сентябрь текущего года в сравнении с предыдущим кварталом выросли количество (плюс 10%) и сумма (плюс 17%) переводов через СБП между гражданами.
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