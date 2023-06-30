Во II квартале 2023 года держатели банковских карт совершили 1,6 млрд операций на сумму более 7 трлн рублей через СБП

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В январе-марте 2023 года жители Свердловской области совершили при помощи банковских ...17.05.2023 За январь-март объем операций через Систему быстрых платежей составил 5,4 трлн рублей
УрБК, Москва, 17.05.2023. За январь-март 2023 года через Систему быстрых платежей (СБП) выполнено 1,2 млрд операций на ...10.08.2022 Объем операций физлиц через СБП за год вырос в три раза
Объем операций физлиц через Систему быстрых платежей (СБП) во II квартале 2022 года составил 3 трлн руб. Это в три раза ...29.06.2022 Свердловчане в I квартале совершили почти 500 тыс. безналичных операций
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Жители Уральского федерального округа (УрФО) в I квартале в 2021 году совершили 1,4 ...22.03.2019 За 2018 год в Свердловской области с использованием банковских карт совершено операций на сумму 1,3 трлн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2019. На 1 января 2019 года на территории Свердловской области выдано порядка 8,5 млн ...