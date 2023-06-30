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Вчера, 15:42

Во II квартале 2023 года держатели банковских карт совершили 1,6 млрд операций на сумму более 7 трлн рублей через СБП

УрБК, Москва, 22.08.2023. Держатели банковских карт во II квартале 2023 года совершили 1,6 млрд переводов на сумму более 7 трлн руб. через Систему быстрых платежей (СБП). Это в два раза больше показателей за аналогичный период прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

При этом переводов между гражданами было совершено 1,3 млрд на сумму 6,3 трлн руб. Средняя сумма перевода составила 4,8 тыс. руб. Также через СБП во II квартале 2023 года было оплачено 0,3 млрд покупок на 0,6 трлн руб.

Количество предприятий торговли и сервиса, принимающих оплату через СБП, по сравнению с I кварталом 2023 года увеличилось на 59% и превысило 1 млн единиц.

Также в означенный период увеличилось количество и сумма переводов через СБП от юридических лиц гражданам. Всего во II квартале было совершено более 12,2 млн выплат гражданам на сумму 59,1 млрд руб.
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