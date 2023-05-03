В ближайшие четыре месяца коммунальщики Екатеринбурга подготовят к новому отопительному сезону более 3,5 тыс. километров теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге к старту нового отопительного сезона планируется заменить примерно 700 ...

В Екатеринбурге к новому отопительному сезону планируется заменить 700 км тепловых сетей

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2022. По итогам заседания постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале подготовки города к новому отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Отопительный сезон 2021-2022 годов в Екатеринбурге завершился успешно, без серьезных ...

В администрации Екатеринбурга заявили об успешном завершении отопительного сезона

В Екатеринбурге планируют заменить более 70 км теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. В Екатеринбурге началась подготовка к новому отопительному сезону. Об этом сегодня в ...