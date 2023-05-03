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В ближайшие четыре месяца коммунальщики Екатеринбурга подготовят к новому отопительному сезону более 3,5 тыс. километров теплосетей

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В ближайшие месяцы коммунальные службы Екатеринбурга подготовят к новому отопительному сезону более 3,5 тыс. км теплосетей. О предстоящих работах, а также об итогах прошедшего сезона сегодня на брифинге рассказал заместитель главы города Владимир Гейко.

«В ближайшие четыре месяца коммунальным службам нужно подготовить к новому отопительному сезону более 112 источников, 3,5 тыс. км сетей теплоснабжения, почти столько же сетей теплоснабжения и водоотведения, сотни тыс. км электросетей, десятки тыс. км газовых сетей. Также планируется к замене порядка 36 км теплосетей, около 35 км сетей водоснабжения и водоотведения, кроме того, необходимо будет подготовить почти 500 теплопунктов, более 400 насосных станций водоснабжения и канализации», — сказал Владимир Гейко.

Он также напомнил, что опрессовки в городе начнутся уже 14 мая. Одновременно в Екатеринбурге пройдут регламентные работы на всех теплоисточниках, причем работы спланированы так, чтобы минимизировать отключения горячей воды.

Замглавы города отметил, что прошедший отопительный сезон прошел в целом хорошо, за исключением одной нештатной ситуации.

«Отопительный сезон был непростой, но прошел в целом хорошо. Было единственное отклонение от нормы — тепловая станция «Южная» на улице Монтерской, 3, где 6 января произошло понижение температуры теплоносителя вследствие выхода из работы одного из котлов. Тем не менее работа объекта была восстановлена. Все остальное проходило в штатном режиме. Отклонения от параметров были, но они устранялись в нормативные сроки», — добавил спикер.
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