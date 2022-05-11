В Екатеринбурге к новому отопительному сезону планируется заменить 700 км тепловых сетей

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В Екатеринбурге к старту нового отопительного сезона планируется заменить примерно 700 км тепловых сетей, 40 км сетей водоснабжения и канализации. Обновить часть инфраструктуры также намерены электро- и газоснабжающие организации. Об этом рассказал сегодня в ходе брифинга замглавы города Владимир Гейко.



«Нам предстоит подготовить к отопительному сезону порядка 112 теплоисточников, 479 теплопунктов, больше 350 насосных станций, 3,5 тыс. км тепловых сетей, где-то 3,5 тыс. км водопроводных и канализационных, более 8 тыс. км электросетей, порядка 1 тыс. км газовых сетей. То есть планы огромные. Для того, чтобы их успеть реализовать мы уже начали подготовку. Мы не ждем окончания отопительного сезона, работы уже проводятся», — сообщил спикер.



Кроме того, уже утверждены графики опрессовок. Они пройдут в четыре этапа: в середине мая, в начале июня, в середине июля и в начале августа. Во время опрессовок не будет отключаться горячее водоснабжение. Исключение — локальные источники.