Специалисты МЧС России ликвидируют пожар в кафе в Нижнем Тагиле на площади 400 кв. м

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Екатеринбурге на улице Титова горит автосервис. Площадь пожара составляет 400 кв. м., ...15.12.2023 В поселке Бобровском на площади 1,3 тыс. кв. метров горит производственный цех
УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. На промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского ...08.08.2019 В Екатеринбурге горит цех возле Уральского турбинного завода
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2019. Пожарные ликвидируют возгорание в одном из цехов возле Уральского турбинного завода в ...28.06.2018 В Нижнем Тагиле горит мебельный цех площадью около 600 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2018. В Нижнем Тагиле ликвидируют крупный пожар в цехе по производству мебели. Об этом ...28.04.2017 В Нижнем Тагиле на площади 200 кв. метров сгорел деревообрабатывающий цех
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2017. В Нижнем Тагиле произошел пожар на территории деревообрабатывающего цеха, сообщает ...