Специалисты МЧС России ликвидируют пожар в кафе в Нижнем Тагиле на площади 400 кв. м

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Специалисты МЧС России ликвидируют крупное возгорание в Нижнем Тагиле. По оперативной информации, на площади 400 кв. м горит кровля кафе, расположенного на ул. Восточной, об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области.



«Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона привлечены по повышенному рангу пожара. В тушении пожара участвуют 10 единиц техники и более 30 огнеборцев», — говорится в сообщении.



До прибытия пожарных расчетов из горящего здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало.