В поселке Бобровском на площади 1,3 тыс. кв. метров горит производственный цех

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2023. На промышленной площадке по улице Лесной в поселке Бобровском Сысертского городского округа произошел пожар в производственном цехе. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о происшествии поступила в 06.14 по местному времени. Горит кровля производственного цеха. Площадь пожара составляет 1 тыс. 300 кв. м. Из здания эвакуированы 40 человек. Информации о пострадавших не поступало.



«Для бесперебойной подачи огнетушащих веществ к месту пожара проложена магистральная линия от реки Исеть протяженностью 150 метров. На тушение пожара привлечены силы РСЧС — 41 человек личного состава и 15 единиц спецтехники», — сообщает Telegram-канал ведомства.