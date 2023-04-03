В поселке Бобровском на площади 1,3 тыс. кв. метров горит производственный цех

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге на улице Ротной горит сухая трава на площади 10 га. Информация о ...13.12.2022 В Екатеринбурге горит склад с паллетами на улице Артинской
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2022. В Екатеринбурге произошел пожар на улице Артинской. Горят паллеты в складском ...10.11.2022 В Екатеринбурге на площади 400 кв. метров горит цех на улице Билимбаевской
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Екатеринбурге на ул. Билимбаевской горит отдельно стоящий цех на промышленной ...10.01.2018 Площадь пожара на предприятии в Сысерти составляет 1 тыс. кв. м.
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. Предварительная площадь пожара в цехе по производству эпоксидной смолы, который ...10.01.2018 В Сысерти горит цех по производству эпоксидной смолы
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2018. В поселке Бобровском Сысертского городского округа Свердловской области горит цех по ...