В Екатеринбурге 15 человек эвакуированы при пожаре в жилом доме на улице Шефской

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. Утром 9 января в Екатеринбурге на улице Шефской произошел пожар. Горели квартиры на 1 и 2 этажах двухэтажного многоквартирного дома, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.





Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области



Информация о возгорании поступила в 05.15 по местному времени. Тушение было осложнено сильной задымленностью в коридорах здания. Из дома было эвакуировано 15 человек, в том числе одного передали медикам, а еще четверых спустили по трехколенной лестнице со второго этажа.



На месте происшествия действовали 64 сотрудника МЧС и 16 единиц спецтехники. К 06.28 пожар удалось локализовать, а в 06.52 открытое горение было ликвидировано. Началась проливка и разборка сгоревших конструкций. Причина возгорания устанавливается.