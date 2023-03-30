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В Екатеринбурге на площади 300 кв. метров горели торговые павильоны на улице Амундсена

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге на строительном рынке на улице Амундсена горели торговые павильоны. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

В Екатеринбурге на площади 300 кв. метров горели торговые павильоны на улице Амундсена

Сообщение о возгорании поступило в 06.08. К 06.48 пожар удалось локализовать, а в 07.11 открытое горение было ликвидировано. В борьбе с огнем были задействованы 13 человек и четыре единицы спецтехники.

В Екатеринбурге на площади 300 кв. метров горели торговые павильоны на улице Амундсена

Пострадавшие отсутствуют. Причины происшествия устанавливаются.

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