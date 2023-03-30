В Екатеринбурге на площади 300 кв. метров горели торговые павильоны на улице Амундсена

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Екатеринбурге в районе 12.00 произошел пожар на улице Венгерских Коммунаров. ...

В Екатеринбурге на площади 160 кв. метров горит автомойка на улице Венгерских Коммунаров

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. В Екатеринбурге ночью 19 января горела несанкционированная свалка бытовых отходов на ...

В Екатеринбурге на площади 500 кв. метров горела несанкционированная свалка на улице Черняховского

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2022. В ночь с 7 на 8 августа в Екатеринбурге произошел крупный пожар на улице Европейской, ...

Ночью в Екатеринбурге на площади более 1 тыс. кв. метров горел склад

В Екатеринбурге второй раз за два дня произошел пожар на улице Комсомольской

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Екатеринбурге вечером 12 июля произошел пожар на открытой площадке на улице ...