Свердловский Роспотребнадзор в прошлом году выявил более 4,5 тыс. нарушений в сфере гигиены труда

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Свердловской области за год на 75% сократилось количество жалоб потребителей по ...24.03.2023 Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году выявил более 1 тыс. нарушений в области гигиены труда
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Специалисты надзорного ведомства проверили 40 юридических лиц и индивидуальных ...04.04.2019 В 2018 году Роспотребнадзор оштрафовал предприятия Свердловской области на 16 млн рублей за нарушения условий труда
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2019. В 2018 году количество плановых проверок условий труда в хозяйствующих субъектах ...22.11.2013 Роспотребнадзор оштрафовал участников продуктового бизнеса Свердловской области на 41 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2013. В 2013 году Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 940 ...30.03.2011 СОГУ «Управление автомобильных дорог» и ЗАО «Рэлтек-авто» привлечены к административной ответственности за отсутствие безопасных условий труда
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2011. СОГУ «Управление автомобильных дорог», ЗАО «Рэлтек-авто» привлечены к административной ...