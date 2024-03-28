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Свердловский Роспотребнадзор в прошлом году выявил более 4,5 тыс. нарушений в сфере гигиены труда

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 2023 году провели 120 плановых надзорных мероприятий в области гигиены труда. Всего в их ходе было выявлено 4 тыс. 761 нарушение, сообщается на официальном сайте ведомства.

Самыми распространенными нарушениями стали невыполнение мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека, отсутствие обеспечения средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, ненадлежащее проведение периодических медицинских осмотров.

По итогам рейдов было наложено 130 штрафов на общую сумму 4,2 млн руб.
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