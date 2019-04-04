УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году выявил более 1 тыс. нарушений в области гигиены труда

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Специалисты надзорного ведомства проверили 40 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также провели 230 проверок без взаимодействия с юридическими лицами (ЮЛ) и индивидуальными предпринимателями (ИП), сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области

В качестве частых нарушений эксперты называют отсутствие списка мероприятий для улучшения условий труда, отсутствие средств индивидуальной защиты и спецодежды у работников, несоответствующий производственный лабораторный контроль и периодические медицинские осмотры, а также несоответствие факторов производственной среды и трудового процесса гигиеническим нормативам.

В результате проверок ведомство наложило порядка 218 штрафов на ЮЛ и ИП, направило в суды 40 протоколов, по которым вынесено 46 судебных решений. Работодателям выдали 18 представлений главного госсанврача, 46 постановлений о проведении санитарно-профилактических мероприятий, от работы отстранили 13 человек.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.04.2019 В 2018 году Роспотребнадзор оштрафовал предприятия Свердловской области на 16 млн рублей за нарушения условий труда

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2019. В 2018 году количество плановых проверок условий труда в хозяйствующих субъектах ...

28.05.2015 Высокогорский ГОК оштрафован за нарушения трудового законодательства

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области выявил ...

24.11.2014 В автосалоне «Лаки Моторс» выявлены нарушения санитарного законодательства

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели плановые проверки автосалонов ЗАО «Лаки Моторс» ...

24.11.2014 Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных норм в автосалонах ЗАО «Лаки Моторс» и ЗАО «Альянс Мотор Екатеринбург»

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2014. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области провели плановые ...

26.11.2012 Свердловский Роспотребнадзор приостановил деятельность более 100 предприятий

За 9 месяцев 2012 г. Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области проведено 9557 проверок по надзору, из них ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (573)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18