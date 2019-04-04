Свердловский Роспотребнадзор в 2022 году выявил более 1 тыс. нарушений в области гигиены труда

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Специалисты надзорного ведомства проверили 40 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также провели 230 проверок без взаимодействия с юридическими лицами (ЮЛ) и индивидуальными предпринимателями (ИП), сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
В качестве частых нарушений эксперты называют отсутствие списка мероприятий для улучшения условий труда, отсутствие средств индивидуальной защиты и спецодежды у работников, несоответствующий производственный лабораторный контроль и периодические медицинские осмотры, а также несоответствие факторов производственной среды и трудового процесса гигиеническим нормативам.
В результате проверок ведомство наложило порядка 218 штрафов на ЮЛ и ИП, направило в суды 40 протоколов, по которым вынесено 46 судебных решений. Работодателям выдали 18 представлений главного госсанврача, 46 постановлений о проведении санитарно-профилактических мероприятий, от работы отстранили 13 человек.
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