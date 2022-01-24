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В Екатеринбурге судебные приставы на два месяца закрыли кофейню на улице Челюскинцев, 60

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили работу кофейни, расположенной в Железнодорожном районе, на 80 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Установлено, что индивидуальный предприниматель, который осуществлял деятельность по адресу ул. Челюскинцев, 60, признана виновной за нарушения в точке общественного питания на основании статьи 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Сотрудники ведомства возбудили исполнительное производство, а затем выехали по адресу местонахождения кофейни. На данный момент входные двери точки питания закрыты и опечатаны. В случае возобновления работы кофейни владелец заведения понесет административное наказание.

Напомним, что ранее стало известно, что специалисты свердловского Управления Роспотребнадзора выявили более 1 тыс. нарушений в области гигиены труда за 2022 год. Надзорное ведомство наложило порядка 218 штрафов на юрлиц и ИП, направило в суды 40 протоколов, по которым вынесено 46 судебных решений.

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