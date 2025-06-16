УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:31

В Екатеринбурге на 30 суток закрыт суши-бар и пиццерия за нарушение санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. В Екатеринбурге судебные приставы по решению суда приостановили деятельность предприятия по оказанию услуг общественного питания, расположенного по улице Орджоникидзе, 3, на 30 суток. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУФССП России.

Поводом для ведомственной проверки послужило обращение гражданина, у которого было обнаружено инфекционное заболевание неизвестной этиологии после купленной в суши-баре и пиццерии данного заведения готовой пищи.

«По результатам эпидемиологических исследований установлено, что предприятие допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения: при обследовании установлены нарушения принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции)», — пояснили в пресс-службе.

По решению суда деятельность точки питания приостановлена, оборудование и двери опечатаны, а нарушитель предупрежден об административной ответственности в случае возобновления деятельности.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.06.2025 Судебные приставы закрыли кафе «Афганский плов» в Екатеринбурге на 90 суток

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. Судебные приставы приостановили деятельность кафе «Афганский плов» (ул. Минометчиков, ...

21.03.2025 В Ревде приставы на 30 суток приостановили деятельность пяти точек общепита за нарушения санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Ревде судебные приставы по решению суда на 30 суток приостановили деятельность пяти ...

25.09.2019 В Каменске-Уральском из-за антисанитарии на 30 суток приостановили работу заведения «Суши мастер»

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2019. В Каменске-Уральском на 30 суток из-за многочисленных нарушений ...

26.02.2019 В Каменске-Уральском приостановлена работа кафе «Шаурма» из-за антисанитарии

УрБК, Каменск-Уральский, 26.02.2019. Судебные приставы Каменск-Уральского закрыли на 90 суток павильон общественного ...

21.09.2017 В Екатеринбурге приостановлена на 90 суток деятельность кафе «Перекресток»

УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела по решению суда ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (462)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.