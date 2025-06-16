В Екатеринбурге на 30 суток закрыт суши-бар и пиццерия за нарушение санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. В Екатеринбурге судебные приставы по решению суда приостановили деятельность предприятия по оказанию услуг общественного питания, расположенного по улице Орджоникидзе, 3, на 30 суток. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУФССП России.



Поводом для ведомственной проверки послужило обращение гражданина, у которого было обнаружено инфекционное заболевание неизвестной этиологии после купленной в суши-баре и пиццерии данного заведения готовой пищи.



«По результатам эпидемиологических исследований установлено, что предприятие допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения: при обследовании установлены нарушения принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции)», — пояснили в пресс-службе.



По решению суда деятельность точки питания приостановлена, оборудование и двери опечатаны, а нарушитель предупрежден об административной ответственности в случае возобновления деятельности.