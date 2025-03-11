В Ревде приставы на 30 суток приостановили деятельность пяти точек общепита за нарушения санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В Ревде на 30 суток закрыли четыре точки общепита за нарушения санитарных норм. Об этом ...30.10.2023 Судебные приставы приостановили деятельность трех кафе на «Таганском ряду» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность трех точек общественного ...24.01.2022 В Екатеринбурге на три месяца приостановили деятельность кафе «Навруз» из-за нарушения санитарных норм
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность кафе «Навруз» (ул. Данилы ...03.11.2021 Свердловские приставы приостановили работу Богдановичского политехникума на 30 суток
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2021. Судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность Богдановичского политехникума. ...22.10.2013 Судебные приставы приостановили деятельность продуктового магазина в Березовском
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2013. Судебные приставы на 85 суток приостановили административную деятельность магазина ...