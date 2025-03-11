В Ревде приставы на 30 суток приостановили деятельность пяти точек общепита за нарушения санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Ревде судебные приставы по решению суда на 30 суток приостановили деятельность пяти точек общепита за нарушения санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



Согласно исполнительным документам, приостановлена деятельность пяти точек питания: закусочной «Shah Kebab» (ул. Олега Кошевого, 17); двух объектов быстрого питания «Royal Kebab» (ул. М. Горького, 39/1 и К. Либкнехта, 24/1); цеха по производству готовых кулинарных изделий в магазине «Медведь» (ул. Чехова, 40а); закусочной «Бухара» (ул. Ковельская, 1а).



На всех указанных предприятиях в ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции).



На данный момент деятельность предприятий приостановлена, оборудование и двери опечатаны. Нарушители ознакомлены с процессуальными документами, предупреждены об административной ответственности в случае возобновления деятельности. Решение суда исполнено.