УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:23

В Ревде приставы на 30 суток приостановили деятельность пяти точек общепита за нарушения санитарных требований

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. В Ревде судебные приставы по решению суда на 30 суток приостановили деятельность пяти точек общепита за нарушения санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Согласно исполнительным документам, приостановлена деятельность пяти точек питания: закусочной «Shah Kebab» (ул. Олега Кошевого, 17); двух объектов быстрого питания «Royal Kebab» (ул. М. Горького, 39/1 и К. Либкнехта, 24/1); цеха по производству готовых кулинарных изделий в магазине «Медведь» (ул. Чехова, 40а); закусочной «Бухара» (ул. Ковельская, 1а).

На всех указанных предприятиях в ходе проверки были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции).

На данный момент деятельность предприятий приостановлена, оборудование и двери опечатаны. Нарушители ознакомлены с процессуальными документами, предупреждены об административной ответственности в случае возобновления деятельности. Решение суда исполнено.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.03.2025 В Ревде на 30 суток закрыли четыре точки общепита за нарушения санитарных норм

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В Ревде на 30 суток закрыли четыре точки общепита за нарушения санитарных норм. Об этом ...

30.10.2023 Судебные приставы приостановили деятельность трех кафе на «Таганском ряду» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.10.2023. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность трех точек общественного ...

24.01.2022 В Екатеринбурге на три месяца приостановили деятельность кафе «Навруз» из-за нарушения санитарных норм

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность кафе «Навруз» (ул. Данилы ...

03.11.2021 Свердловские приставы приостановили работу Богдановичского политехникума на 30 суток

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2021. Судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность Богдановичского политехникума. ...

22.10.2013 Судебные приставы приостановили деятельность продуктового магазина в Березовском

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2013. Судебные приставы на 85 суток приостановили административную деятельность магазина ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6326.02.2025Полина Гонтарь о том, как меняется ландшафт социальных сетей28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы25.02.2025Иван Колотовкин о влиянии теории поколений на зарплаты начинающих специалистов25.02.2025Плановое искусство
Архив новостей
Март 2025 (412)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18