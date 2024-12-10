В Ревде на 30 суток закрыли четыре точки общепита за нарушения санитарных норм

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2024. Серовский отдел Управления Роспотребнадзора закрыл кафе «Успех» в городе Новая Ляля ...26.10.2017 В Ревде приостановлена работа кафе «Три медведя» из-за нарушения санитарных требований
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2017. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проводит расследование группового ...03.11.2015 В Екатеринбурге суд приостановил работу кафе «Своя компания» на 30 суток
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2015. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность кафе «Своя ...06.10.2015 В Екатеринбурге закрыли ресторан «Ребрышковая» из-за нарушения санитарных норм
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2015. В Екатеринбурге судебные приставы закрыли ресторан «Ребрышковая» на ул. Вильгельма де ...11.09.2013 Деятельность екатеринбургского ООО «Промэкология» приостановлена на 90 суток
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2013. Мировой суд Чкаловского района Екатеринбурга на 90 суток приостановил деятельность ООО ...