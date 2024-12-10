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В Ревде на 30 суток закрыли четыре точки общепита за нарушения санитарных норм

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В Ревде на 30 суток закрыли четыре точки общепита за нарушения санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Первоуральский отдел ведомства при опросе заболевших кишечной палочкой жителей выяснил, что они употребляли пищу в различных точках быстрого питания. В ходе проверки этих заведений (ИП Асроров Х.Х. (ShahKebab по ул. Олега Кошевого, 17) и ИП Расулов Ф.С. (RoyalKebab по ул. Максима Горького, 39/1; Royal Kebab по ул. Карла Либкнехта, 24/1; закусочная «Бухара» по ул. Ковельская, 1А) были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, включая допуск сотрудников к работе без медицинских книжек и отсутствие контроля за сырьем и готовой продукцией.

Ревдинский городской суд приостановил деятельность данных точек общепита на 30 суток.
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