Судебные приставы закрыли кафе «Афганский плов» в Екатеринбурге на 90 суток

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Судебные приставы приостановили работу кафе «Ташкент» в Екатеринбурге на 85 дней из-за ...19.07.2024 Судебные приставы закрыли кафе «Каспий» в Екатеринбурге на 40 суток из-за антисанитарных условий
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2024. Сотрудники Кировского районного отделения судебных приставов Екатеринбурга ГУФССП ...24.01.2022 В Екатеринбурге на три месяца приостановили деятельность кафе «Навруз» из-за нарушения санитарных норм
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2022. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность кафе «Навруз» (ул. Данилы ...26.02.2019 В Каменске-Уральском приостановлена работа кафе «Шаурма» из-за антисанитарии
УрБК, Каменск-Уральский, 26.02.2019. Судебные приставы Каменск-Уральского закрыли на 90 суток павильон общественного ...21.09.2017 В Екатеринбурге приостановлена на 90 суток деятельность кафе «Перекресток»
УрБК, Екатеринбург, 21.09.2017. В Екатеринбурге судебные приставы Кировского районного отдела по решению суда ...