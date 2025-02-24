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Судебные приставы закрыли кафе «Афганский плов» в Екатеринбурге на 90 суток

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. Судебные приставы приостановили деятельность кафе «Афганский плов» (ул. Минометчиков, 24) в Екатеринбурге на 90 суток из-за нарушения санитарных требований, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

Это было сделано по решению суда, куда обратился Роспотребнадзор, сотрудники которого выявили следующие нарушения в работе заведения: отсутствие контроля качества блюд, несоблюдение правил хранения продуктов, пренебрежение нормами по осмотру сотрудников и санитарной уборке помещений.

По итогам проверки сотрудники Роспотребнадзора составили протокол об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Владелец точки общественного питания предупрежден об ответственности в случае самовольного возобновления деятельности.
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