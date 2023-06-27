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В Екатеринбурге с начала года прекращена работа более 230 несанкционированных торговых павильонов

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Во всех районах Екатеринбурга сотрудники администраций проводят совместные рейды с полицией и квартальными инспекторами с целью выявления мест несанкционированной торговли. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Только в сентябре в Верх-Исетском районе за время пяти рейдов было оштрафовано семь предпринимателей, а также, в соответствии с утвержденным главой Екатеринбурга регламентом по демонтажу незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), вынесено два объекта, а один демонтирован.

В Кировском районе за 15 рейдов оштрафовано десять владельцев НТО. В Орджоникидзевском районе в ходе 15 рейдов установлено пять нарушений и демонтировано 11 объектов.

В Октябрьском районе при проведении 18 рейдов зафиксировано 12 нарушений, вынесено два объекта НТО. В Чкаловском районе по итогам четырех рейдов составлено 28 протоколов, вынесено четыре незаконно размещенных нестационарных торговых объекта, а также демонтирован крупный павильон с навесом. Рекорд поставил Ленинский район, где штраф был выписан 34 бизнесменам и четыре не предназначенных для торговли объекта снесено.

Всего с начала года прекратили свою деятельность более 230 незаконных павильонов, 68 объектов НТО в течение сентября было утилизировано муниципальным казенным учреждением «Центр организации выставок и ярмарок».
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