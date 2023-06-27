В Екатеринбурге с начала года прекращена работа более 230 несанкционированных торговых павильонов

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2023. В I полугодии текущего года на территории Ленинского района Екатеринбурга было выявлено ...28.09.2015 В Екатеринбурге с начала 2015 года демонтировано 188 незаконных киосков
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2015. С территории Екатеринбурга с января по сентябрь 2015 года вынесено 188 самовольно ...22.06.2015 За месяц с территории Екатеринбурга убрали 30 самовольных киосков и трейлеров
УрБК, Екатеринбург, 22.06.2015. В мае 2015 года с территории Екатеринбурга убрали 30 самовольных нестационарных ...16.09.2014 В январе-июле 2014 года с улиц Екатеринбурга вынесено 400 незаконных нестационарных объектов торговли
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2014. С 1 января по 1 августа 2014 года с территории Екатеринбурга вынесено 400 незаконных ...18.04.2014 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга с начала апреля демонтировали 22 нелегальных объекта торговли
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2014. С начала апреля 2014 года с территории Орджоникидзевского района Екатеринбурга на ...