УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
17.11.2023

В Екатеринбурге ликвидировано 346 незаконных нестационарных торговых объектов в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. С начала этого года в столице Среднего Урала были закрыты 346 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

«На сегодняшний день на территории города размещено 2 тыс. 580 единиц НТО, из них 345 реализуют услугу общественного питания, при этом с 206 заключен договор с районными администрациями. С начала года было ликвидировано 346 незаконных точек», — рассказал начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чаплыгин, выступая на заседании екатеринбургской Общественной палаты.

По словам заместителя начальника центрального екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Екатерины Гомоновой, на контроле ведомства в Екатеринбурге в настоящее время находится 250 НТО. Однако, в связи с наложенным на проверки мораторием, сотрудники могут начать проверку того или иного ларька или павильона только в связи с эпидемиологическим расследованием. В 2023 году от инфекций после посещения НТО пострадало порядка 30 екатеринбуржцев, отметила она.

За последние полтора месяца в Екатеринбурге было проведено 15 рейдов, объектами которых стали 30 НТО. В каждом из них было выявлено более 30 нарушений санитарных требований, рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. К примеру, отсутствие горячей и холодной воды, средств для мытья рук, водоотведения и другое. По данным фактам были отправлены обращения в городскую прокуратуру.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.10.2023 В Екатеринбурге с начала года прекращена работа более 230 несанкционированных торговых павильонов

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Во всех районах Екатеринбурга сотрудники администраций проводят совместные рейды с ...

14.05.2015 В 2014 году с территории Екатеринбурга вынесено почти 600 незаконных торговых объектов

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2015. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и ...

02.07.2014 С начала года с территории Екатеринбурга вынесено более 200 незаконных торговых объектов

С начала 2014 года с территории Екатеринбурга вынесено 216 нестационарных торговых объектов, установленных незаконно. ...

02.07.2014 С начала года с территории Екатеринбурга вынесено более 200 незаконных торговых объектов

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2014. С начала 2014 года с территории Екатеринбурга вынесено 216 нестационарных торговых ...

05.05.2014 С территории Екатеринбурга за неделю вынесено 20 незаконных объектов торговли

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2014. С 25 по 30 апреля 2014 года с территории Екатеринбурга было вынесено 20 незаконных ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы01.11.2023В Свердловской области по программе КРТ построят микрорайон на 160 тыс. кв. метров19.10.2023Андрей Тенишев: Персональные данные стали капиталом для цифровых платформ24.10.2023В России количество кредиток с задолженностью свыше 90 дней достигло рекордных 4,1 млн штук27.10.2023Пять шагов для Екатеринбурга
Архив новостей
Ноябрь 2023 (400)
Октябрь 2023 (733)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18