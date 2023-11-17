В Екатеринбурге ликвидировано 346 незаконных нестационарных торговых объектов в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Во всех районах Екатеринбурга сотрудники администраций проводят совместные рейды с ...14.05.2015 В 2014 году с территории Екатеринбурга вынесено почти 600 незаконных торговых объектов
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2015. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и ...02.07.2014 С начала года с территории Екатеринбурга вынесено более 200 незаконных торговых объектов
С начала 2014 года с территории Екатеринбурга вынесено 216 нестационарных торговых объектов, установленных незаконно. ...02.07.2014 С начала года с территории Екатеринбурга вынесено более 200 незаконных торговых объектов
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2014. С начала 2014 года с территории Екатеринбурга вынесено 216 нестационарных торговых ...05.05.2014 С территории Екатеринбурга за неделю вынесено 20 незаконных объектов торговли
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2014. С 25 по 30 апреля 2014 года с территории Екатеринбурга было вынесено 20 незаконных ...