В Екатеринбурге ликвидировано 346 незаконных нестационарных торговых объектов в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. С начала этого года в столице Среднего Урала были закрыты 346 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.



«На сегодняшний день на территории города размещено 2 тыс. 580 единиц НТО, из них 345 реализуют услугу общественного питания, при этом с 206 заключен договор с районными администрациями. С начала года было ликвидировано 346 незаконных точек», — рассказал начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации города Максим Чаплыгин, выступая на заседании екатеринбургской Общественной палаты.



По словам заместителя начальника центрального екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Екатерины Гомоновой, на контроле ведомства в Екатеринбурге в настоящее время находится 250 НТО. Однако, в связи с наложенным на проверки мораторием, сотрудники могут начать проверку того или иного ларька или павильона только в связи с эпидемиологическим расследованием. В 2023 году от инфекций после посещения НТО пострадало порядка 30 екатеринбуржцев, отметила она.



За последние полтора месяца в Екатеринбурге было проведено 15 рейдов, объектами которых стали 30 НТО. В каждом из них было выявлено более 30 нарушений санитарных требований, рассказал член Общественной палаты Дмитрий Чукреев. К примеру, отсутствие горячей и холодной воды, средств для мытья рук, водоотведения и другое. По данным фактам были отправлены обращения в городскую прокуратуру.