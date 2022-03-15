В Первоуральске владелец Infiniti после ареста автомобиля полностью погасил задолженность по 32 штрафам за нарушение ПДД

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Жительница города Кировграда Свердловской области полностью погасила задолженность по ...30.08.2021 Житель Новоуральска за два дня погасил долг в 1,4 млн рублей после ареста автомобиля
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2021. Житель Новоуральска погасил задолженность свыше 1,4 млн руб. перед банком после того, ...14.05.2021 Житель Первоуральска погасил задолженность по налогам только после ареста своего автомобиля Land Rover
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Первоуралец погасил задолженность по налогам только после ареста своего автомобиля Land ...01.12.2020 Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель»
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель». Об этом ...01.10.2020 Свердловчанин погасил долг по налогам в сумме 30 тыс. рублей только после ареста автомобиля BMW Х5
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Житель Верхней Пышмы погасил задолженность по транспортному налогу в сумме порядка 30 ...