УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

В Первоуральске владелец Infiniti после ареста автомобиля полностью погасил задолженность по 32 штрафам за нарушение ПДД

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Первоуральске местный житель полностью погасил долг по 32 штрафам ГИБДД после ареста принадлежащего ему автомобиля Infiniti, сообщает пресс-служба судебных приставов ГУ ФССП России по Свердловской области.

«Мужчина предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию о полном погашении имеющейся задолженности, общая сумма которой составила 99 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
15.03.2022 Жительница Кировграда погасила задолженность по штрафам ГИБДД и услугам ЖКХ в размере 46 тыс. рублей после ареста ее Mercedes-Benz

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2022. Жительница города Кировграда Свердловской области полностью погасила задолженность по ...

30.08.2021 Житель Новоуральска за два дня погасил долг в 1,4 млн рублей после ареста автомобиля

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2021. Житель Новоуральска погасил задолженность свыше 1,4 млн руб. перед банком после того, ...

14.05.2021 Житель Первоуральска погасил задолженность по налогам только после ареста своего автомобиля Land Rover

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Первоуралец погасил задолженность по налогам только после ареста своего автомобиля Land ...

01.12.2020 Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель»

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель». Об этом ...

01.10.2020 Свердловчанин погасил долг по налогам в сумме 30 тыс. рублей только после ареста автомобиля BMW Х5

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Житель Верхней Пышмы погасил задолженность по транспортному налогу в сумме порядка 30 ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов
Архив новостей
Апрель 2024 (634)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18