В Первоуральске владелец Infiniti после ареста автомобиля полностью погасил задолженность по 32 штрафам за нарушение ПДД

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Первоуральске местный житель полностью погасил долг по 32 штрафам ГИБДД после ареста принадлежащего ему автомобиля Infiniti, сообщает пресс-служба судебных приставов ГУ ФССП России по Свердловской области. «Мужчина предоставил судебному приставу-исполнителю квитанцию о полном погашении имеющейся задолженности, общая сумма которой составила 99 тыс. руб.», — пояснили в ведомстве.

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