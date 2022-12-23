У екатеринбуржца арестовали Infiniti из-за неуплаты штрафов за нарушение ПДД на сумму свыше 680 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. В Екатеринбурге у местного жители был арестован автомобиль Infiniti из-за того, что он не оплатил долги по 500 штрафам за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на общую сумму более 680 тыс. руб. Об этом сообщает ГУ Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.
В рамках межведомственного взаимодействия между Екатеринбургским специализированным отделением по взысканию административных штрафов местные ведомственные службы ГУФССП и ГИБДД УМВД провели совместное мероприятие по выявлению граждан, имеющих значительное количество неоплаченных взысканий за несоблюдение ПДД.
По итогам этого мероприятия нашли машину неплательщика. Судебные приставы арестовали имущество, принадлежащее должнику, после чего транспортное средство было эвакуировано.
В том случае, если в скором времени задолженность не будет погашена, автомашину отправят на оценку и реализацию в ТУ Росимущества.
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