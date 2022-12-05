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Свердловские судебные приставы предупреждают об участившихся случаях мошеннических рассылок от имени ФССП России

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области все чаще поступают обращения граждан об электронных письмах мошенников от имени ФССП России, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, если гражданин открывает письмо и переходит по ссылке, то оказывается на «зеркальном» сайте, где нужно оставить персональные данные, которые затем будут украдены. Такой электронный ресурс не относится к ФССП России, но почти полностью копирует его. Кроме того, там сказано, что нужно оплатить «досудебное» разбирательство в размере 300-500 руб. Как правило, граждане следуют указаниям, а настоящая задолженность остается неоплаченной.

«Обращаем Ваше внимание, что Федеральная служба судебных приставов исполняет решение суда, досудебное разбирательство не входит в компетенцию ФССП России», — говорится в сообщении.

Узнать о своих задолженностях (налоговых и любых других) можно через официальный сайт Главного управления ФССП России по Свердловской области, официальный сайт ФССП России, а также портал «Госуслуги» или по номеру 8 (800) 30-30-000.

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