Житель Екатеринбурга погасил кредитный долг в размере 380 тыс. рублей после объявления его автомобиля в розыск

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2023. Судебные приставы арестовали автомобиль Hyundai Avante у екатеринбуржца, который ...28.04.2023 У жителя Нижнего Тагила арестовали автомобиль Lexus RX 300 за долги по транспортному налогу на сумму более 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В Нижнем Тагиле мужчина погасил задолженность по выплате транспортного налога на сумму ...01.12.2020 Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель»
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2020. Екатеринбуржец погасил долг по кредиту только после ареста автомобиля «ГАЗель». Об этом ...01.10.2020 Свердловчанин погасил долг по налогам в сумме 30 тыс. рублей только после ареста автомобиля BMW Х5
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2020. Житель Верхней Пышмы погасил задолженность по транспортному налогу в сумме порядка 30 ...03.10.2019 Житель Екатеринбурга погасил долг в размере 6 млн рублей после ареста его автомобиля Lexus GX 460
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2019. Житель Екатеринбурга погасил долги по налогам, пенсионному фонду и кредитным платежам — ...