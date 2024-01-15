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15.01.2024

Житель Екатеринбурга погасил кредитный долг в размере 380 тыс. рублей после объявления его автомобиля в розыск

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Житель Екатеринбурга, уклонявшийся от добровольного погашения взятого в банке кредита в размере более 380 тыс. руб., после объявления его автомобиля в исполнительный розыск погасил долг в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Судебный пристав Ленинского района установил, что у должника в частной собственности находится автомобиль Mercedes-Benz GLC 350 e 4MATIC. В результате исполнительного розыска автомобиль был найден и арестован.

Не желая расставаться с машиной, мужчина полностью погасил долг через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Имущество возращено владельцу. Исполнительное производство окончено, решение суда исполнено.
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