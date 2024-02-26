На Южном Урале средний размер выданных в марте 2024 года микрозаймов вырос на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средний размер выданных на Южном Урале в течение марта 2024 года микрозаймов составил 9 тыс. 590 руб., что на 2,4% больше уровня февраля текущего года (9 тыс. 360 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По данному показателю Челябинская область оказалась на 21-м месте среди 30 исследованных регионов России. Первые три места заняли Москва (11 тыс. 920 руб.), Санкт-Петербург (11 тыс. 10 руб.) и Московская область (10 тыс. 820 руб.). За ними идет ХМАО (10 тыс. 300 руб.).



В целом по России средний размер микрозайма составил 9,95 тыс. руб., что на 2,3% больше уровня февраля 2023 года (9,73 тыс. руб.).

«В прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Эти меры привели не только к сокращению выдачи «займов до зарплаты» гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков», — констатировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.