На Южном Урале средний размер выданных в марте 2024 года микрозаймов вырос на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средний размер выданных на Среднем Урале в течение марта 2024 года микрозаймов составил ...26.02.2024 Средний размер выданных на Южном Урале микрозаймов вырос на 5% за год
УрБК, Челябинск, 26.02.2024. Средний размер выданных в Челябинской области в течение января 2024 года микрозаймов ...22.02.2024 Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей
Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов составил 9 тыс. 167 руб., что на 5,5% ...22.02.2024 Средний размер выданных в Свердловской области в январе 2024 года микрозаймов составил 9,17 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2024. Средний размер выданных на Среднем Урале в течение января 2024 года микрозаймов ...21.08.2023 В Свердловской области на 3,2% снизилась выдача микрозаймов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В июле 2023 года в Свердловской области было выдано 102 тыс. 324 микрозайма. Это на ...