На Среднем Урале 70% всех жилых помещений приходится на долю одно- и двухкомнатных квартир

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УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. По итогам 2022 года жилищный фонд Свердловской области составил 123 млн кв. м. общей ...

Жилищный фонд Свердловской области за год увеличился на 2,6%

На конец 2021 года жилищный фонд Свердловской области насчитывал 120 млн кв. м. общей площади. За год он увеличился на ...

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УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. На конец 2021 года жилищный фонд Свердловской области насчитывал 120 млн кв. м. общей ...

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Жилищный фонд Свердловской области в 2018 году вырос на 1,5% и составил 112,7 млн. кв. м. В среднем на одного жителя ...

В ветхом и аварийном состоянии находится более 2 млн кв. метров жилфонда Свердловской области

На конец 2013 года жилищный фонд области насчитывал 103,5 млн кв. м. общей площади и за год увеличился на 1,0%. В ...