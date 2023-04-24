УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:24

На Среднем Урале 70% всех жилых помещений приходится на долю одно- и двухкомнатных квартир

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. В Свердловской области, по данным за 2023 год, почти 69% жилых помещений составляют одно- и двухкомнатные квартиры. Такие данные представило Управление Федеральной службы госстатистики Среднего Урала.

Всего, по данным на конец прошлого года, жилищный фонд насчитывал 125,8 млн кв. м, из них 81,6% площадей расположено в городах и поселках городского типа (102,6 млн кв. м), остальные 18,4% — в сельской местности (23,2 млн кв. м). За год общий прирост площадей составил 2,3%. В среднем на одного свердловчанина приходится 29,8 кв. м общей площади жилых помещений.

В жилищном фонде преобладают каменные и кирпичные дома — 33,7%, на втором месте по количеству панельные дома — 22,8%, доля деревянных составляет 15,4%.

Наибольший удельный вес в общей площади жилых помещений (35,0%) занимают жилые дома, построенные после 1995 года.

Напомним, что, по данным Свердловскстата, в январе-декабре 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 3 млн 262,1 тыс. кв. м. жилья. Это на 10,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.04.2023 Жилищный фонд Свердловской области за год вырос на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. По итогам 2022 года жилищный фонд Свердловской области составил 123 млн кв. м. общей ...

02.06.2022 Жилищный фонд Свердловской области за год увеличился на 2,6%

На конец 2021 года жилищный фонд Свердловской области насчитывал 120 млн кв. м. общей площади. За год он увеличился на ...

02.06.2022 Жилищный фонд Свердловской области за год увеличился на 2,6%

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2022. На конец 2021 года жилищный фонд Свердловской области насчитывал 120 млн кв. м. общей ...

04.06.2019 Жилищный фонд Свердловской области в 2018 году вырос на 1,5%

Жилищный фонд Свердловской области в 2018 году вырос на 1,5% и составил 112,7 млн. кв. м. В среднем на одного жителя ...

27.06.2014 В ветхом и аварийном состоянии находится более 2 млн кв. метров жилфонда Свердловской области

На конец 2013 года жилищный фонд области насчитывал 103,5 млн кв. м. общей площади и за год увеличился на 1,0%. В ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»
Архив новостей
Апрель 2024 (568)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18