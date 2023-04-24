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24.04.2023

Жилищный фонд Свердловской области за год вырос на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2023. По итогам 2022 года жилищный фонд Свердловской области составил 123 млн кв. м. общей площади, увеличившись за год на 2,5%.

Как сообщает Свердловскстат, в среднем на одного жителя приходилось 29 кв. м. общей площади жилых помещений.

В городах и поселках городского типа расположено 100,4 млн кв. м. общей площади (81,6% всего жилищного фонда), в сельских населенных пунктах — 22,6 млн кв. м. (18,4%).

Помимо этого, значительную часть жилищного фонда региона составляли дома, имеющие процент износа свыше 30. Наибольший удельный вес в общей площади жилых помещений (34,9%) имели жилые дома, построенные в период 1971-1995 годов.

«Общая площадь жилых помещений, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или электрическими плитами составляла 73,1% всего жилищного фонда (в городах и поселках городского типа — 83,3%, в сельских населенных пунктах — 28,0%)», — говорится в сообщении.

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