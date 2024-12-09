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09.12.2024

Власти Екатеринбурга утвердили программу развития ЖКХ до 2045 года

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. Глава города Алексей Орлов утвердил программу развития коммунальной инфраструктуры Екатеринбурга до 2045 года. В документе проведен анализ существующей системы, и дан прогноз ее развития на ближайшие 20 лет. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Основным параметром прогноза, от которого будет зависеть потребность жителей в коммунальных услугах, согласно документу, является увеличение населения. Предполагается, что к 2045 году число жителей города составит 1 млн 672 тыс. человек. Это значительно повысит спрос на услуги ЖКХ (кроме газоснабжения). По словам экспертов, потребность в газе растет медленнее всего, так как в большинстве современных домов используются электрические плиты.

Также в документе рассматривается рост потребности в недвижимости. Согласно прогнозу, к 2045 году общая жилая площадь города должна вырасти до 86,5 млн кв. м., то есть почти вдвое. Наиболее масштабное строительство планируется в Академическом, Новокольцовском и Истокском районах, а также на Уралмаше, Эльмаше, ВИЗе.

На конец 2023 года показатель общей жилой площади составил свыше 46 млн кв.м. (36,5 тыс. домов). Большинство зданий составляют многоквартирные дома общей площадью 41,4 млн. кв. м. Из них обеспечено холодным водоснабжением — 97,9%, горячим — 96,1%, водоотведением — 97,6 %, отоплением — 98,9 %, газом — 43,9 %.

Бюджетная и деловая застройка на данный момент составляет 12,3 млн кв. м. К 2045 году по прогнозам она достигнет 22,7 млн кв. м.

В ближайшие 20 лет власти города планируют реализовать множество проектов в области коммунального хозяйства. В том числе: проводить ежегодную реконструкцию теплосетей; модернизировать водоснабжение в селе Горный Щит и поселках под Екатеринбургом, таких как Исток, Калиновский, Шабровский и другие; построить питающие центры для развития электроснабжения; а также газифицировать населенные пункты, еще не подключенные к газоснабжению.

Также планируется продолжить обновление жилого фонда и программу капитального ремонта.

Администрация города собирается сохранить доступность услуг ЖКХ. Согласно прогнозу, по итогам 2045 года их стоимость должна составить не более 3,56% от общего семейного дохода горожан. Достигнуть этого предполагается в том числе за счет субсидирования сферы ЖКХ.
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