В Екатеринбурге до 2045 года построят 135 школ на 217 тыс. мест

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. В Екатеринбурге в ближайшие 22 года будет построено 135 школ, которые будут рассчитаны на 217 тыс. мест. Такие данные опубликовала администрация города в «Программе комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа — муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2045 года».



Так, в Чкаловском районе появится 49 школ, в Октябрьском — 31 учреждение, в Академическом — 27, в Верх-Исетском — 19, в Орджоникидзевском — 13, в Ленинском и Железнодорожном — по девять школ. Кроме этого, в Екатеринбурге построят детские сады на 98,5 тыс. мест и заведения дополнительного образования на 100 тыс. мест.



Общая стоимость строительства запланированных объектов составит 29,4 млрд руб. Деньги будут выделяться из бюджетов всех уровней. Также планируется привлечение частных инвестиций. Последний вариант будет направлен на развитие социальной инфраструктуры на территориях, предназначенных для реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).