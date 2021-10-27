В Екатеринбурге до 2045 года построят 135 школ на 217 тыс. мест

В Екатеринбурге в 2023 году отремонтировали 25 зданий общеобразовательных учреждений ...27.10.2021 Глава Екатеринбурга подписал постановление о строительстве двух новых школ
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о строительстве новых зданий ...08.10.2021 В Академическом районе Екатеринбурга появится детский сад на 200 мест
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2021. В Академическом районе Екатеринбурга построят современный детский сад на 200 мест и ...10.09.2020 В Екатеринбурге в ближайшие пять лет построят более 20 школ
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Екатерина Сибирцева ...17.03.2015 В 2015 году в Екатеринбурге будет построено две новых школы
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В 2015 году в Екатеринбурге планируется построить две новые школы. Одна из них, на 1 ...