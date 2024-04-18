Власти Свердловской области спрогнозировали к лету снижение цен на куриные яйца на 5%

В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2024 года выросли на 12,4% по ...18.04.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 43%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2024 ...22.03.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 47%
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в феврале ...26.02.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 57%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2024 ...25.01.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 46%
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре ...