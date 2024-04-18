УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:44

Власти Свердловской области спрогнозировали к лету снижение цен на куриные яйца на 5%

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова сообщила, что в Свердловской области цены на куриные яйца могут снизиться к лету на 5%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее заявление в эфире телеканала «ОТВ».

«Часть яйца поставляется в соседние и даже в дальние регионы, например, на Северный Кавказ. Благодаря контролю мы зафиксировали и стабилизировали цены у наших фабрик. Но осенью цены вернутся к актуальным показателям, потому что у производителей выросла себестоимость, для оправдания которой они должны торговать по текущим ценам», — пояснила Анна Кузнецова.

Она также добавила, что после ввода в регионе еще одной производственной площадки с блоком теплиц на 13,5 тыс. Га Свердловская область смогла обеспечить себя помидорами и огурцами на 36% и планирует довести этот показатель до 50%.

Отметим, что, по данным Свердловскстата на 15 апреля 2024 года, цена за десяток куриных яиц в регионе составляет 120 руб. 10 коп., что выше на 1,21% показателя по состоянию на 8 апреля текущего года. В марте же цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе поднялись на 43,1% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.04.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 43%

В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2024 года выросли на 12,4% по ...

18.04.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 43%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2024 ...

22.03.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 47%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в феврале ...

26.02.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 57%

УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2024 ...

25.01.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 46%

УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов27.03.2024Туристические тренды лета26.03.2024Денис Снетков о предложениях по корректировке норм строительства и проектирования бюджетных объектов01.04.2024Виктор Бачурин: УФНС предлагает свердловчанам принять участие в «обелении» отрасли в проекте «Общественное питание»
Архив новостей
Апрель 2024 (568)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18