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На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 43%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2024 года выросли на 12,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 5,7%, животноводческой — на 13,1%.

Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 43,1% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 32,2% — живых сельскохозяйственных птиц, на 19,9% — скота и птицы (в живом весе), на 10,3% — свиней, а также на 7% — овощей.
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