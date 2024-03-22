На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 43%

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в феврале ...26.02.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 57%
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в январе 2024 ...25.01.2024 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 46%
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2024. В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в декабре ...28.11.2023 На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 25%
В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в октябре 2023 года выросли на 4,5% по ...23.10.2023 На Среднем Урале цены производителей овощей за год выросли на 40%
В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в сентябре 2023 года выросли на 0,9% по ...