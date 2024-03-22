На Среднем Урале цены производителей яиц за год выросли на 43%

В Свердловской области цены производителей сельскохозяйственной продукции в марте 2024 года выросли на 12,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Цены производителей растениеводческой продукции в регионе за год увеличились на 5,7%, животноводческой — на 13,1%.



Кроме того, в Свердловской области за указанный период на 43,1% поднялись цены производителей свежих куриных яиц в скорлупе, на 32,2% — живых сельскохозяйственных птиц, на 19,9% — скота и птицы (в живом весе), на 10,3% — свиней, а также на 7% — овощей.